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Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya gelecek

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Kolombiya'da hükümet ile silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderleri bir araya gelecek...

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:40
Kolombiya'da hükümet ve FARC liderleri bir araya gelecek
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Kolombiya'da hükümet ile silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderleri Cartagena kentinde bir araya gelecek.

Kolombiya gazetelerinden EL Tiempo'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC liderleri Ivan Marquez, Pastor Alape, Jesus Santrich ve Victoria Sandino gibi isimlerle perşembe günü yapacağı görüşmede barış anlaşması uygulamalarını ele alacak.

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzales'in uluslararası gözlemci olarak katılacağı görüşmede, hükümetten İçişleri Bakanı Guillermo Rivera, Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ve Yüksek Barış Komisyonundan Rodrigo Rivera da hazır bulunacak.

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