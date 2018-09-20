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Kolombiya'da kokain üretimi 2017'de rekor kırdı

20 Eylül 2018 Perşembe 08:37
Kolombiya'da kokain üretimi 2017'de rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2017 yılında Kolombiya'nın kokain üretiminin rekor kırdığını açıkladı.

UNODC'nin açıkladığı verilere göre, Kolombiya'da bir önceki yıla kıyasla 2017'de kokain üretim miktarı yüzde 31 artarak 1.400 tona, üretim alanlarının toplam yüzölçümü de 171 bin hektara yükseldi.

Açıklamada, kokain üretimindeki artışın Kolombiya'da yürütülen barış çabalarına zarar verebileceği belirtildi.

Üretilen kokainin iç piyasadaki toplam değerinin 2,7 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Kolombiya'da kokain üretimi tarihin en yüksek seviyesine çıktı

UNODC verileriyle ilgili bir açıklama yapan Kolombiya Adalet Bakanı Gloria Maria Borrero Restrepo, söz konusu rakamları "çok ama çok endişe verici" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı ABD'ye gidiyor. ABD, dünyada en çok kokain tüketilen ülke olma özelliğine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaKokainDünyaHaber
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