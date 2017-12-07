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Kolombiya'daki maden kazasında ölü sayısı artıyor

Corrales kenti kırsalındaki kömür madeninde yaşanan patlama ve göçüğün ardından bir cesedin daha bulunmasıyla ölü sayısı 7'ye çıktı...

07 Aralık 2017 Perşembe 10:46
Kolombiya'daki maden kazasında ölü sayısı artıyor
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Kolombiya'da bir maden ocağında patlamadan kaynaklanan göçük nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Corrales kenti kırsalında bir kömür madeninde patlama ve göçük sonrası kayıp 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Böylece olayda ölü sayısı 7'ye çıktı.

Kayıp iki kişinin aranmasına ise Kızılhaç ve Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) bağlı kurtarma ekiplerince devam ediliyor.

Yerin 100 metre altında gaz sıkışmasının yol açtığı patlama ve göçük nedeniyle yaşanan kazada, daha önce maden ocağından 6 kişinin cesetleri çıkarılmıştı.

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