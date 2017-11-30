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Kolombiya'daki uçak kazasında ölenler anıldı

Kolombiya'da, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının oyuncularının büyük bölümünün hayatını kaybettiği uçak kazasının birinci yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:42
Kolombiya'daki uçak kazasında ölenler anıldı
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Kolombiya'da, Brezilya'nın Chapecoense futbol takımının oyuncularının büyük bölümünün hayatını kaybettiği uçak kazasının birinci yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı. 

Chapecoense'nin geçen yılki Güney Amerika Kupası Finali'nde rakibi olan Kolombiya'nın Atletico Nacional kulübü, Antioquia yönetim bölgesi Valiliği, La Union Belediyesi, Hava Kuvvetleri ve İtfaiye tarafından düzenlenen etkinlik, La Union kasabasında uçağın düştüğü ve daha sonra "Chapecoense Tepesi" ismi verilen bölgede gerçekleştirildi.      

Kolombiya Hava Kuvvetleri ekibinin gösteri uçuşuyla başlayan anma merasimine, Medellin kentinden gelen Atletico Nacional taraftarları, bölge halkı ve kaza sonrası enkazda arama kurtarma çalışması yürüten itfaiye görevlileri katıldı.      

Ziyaretçilerden bazıları, tören alanına bırakılan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.      

Atletico Nacional kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda ise bu törenin, futbol dünyasını yasa boğan trajediyi anmak ve ölümsüzleştirmek için düzenlendiği vurgulandı.      

UÇAK KAZASI      

Bolivya'dan Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımının teknik heyet ve oyuncuları dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.      

Kolombiya'nın Atletico Nacional takımı ile Chapecoence arasındaki Güney Amerika Kupası Finali'nin ilk müsabakası facia nedeniyle oynanamamıştı.      

Atletico Nacional kulübünün turnuvayı organize eden Güney Amerika Futbol Konfederasyonuna (CONMEBOL) yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine, 2002 yılından bu yana düzenlenen Güney Amerika Kupası'nda Chapecoense geçen senenin şampiyonu ilan edilmiş ve kupanın geliri kazada ölenlerin ailelerine verilmişti.      

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