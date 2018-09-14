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Kolombiya'dan bölge ülkelerine "UCM" çağrısı

 Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Venezuela hükümetinin insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptığı başvuruyu bölge ülkelerinin desteklemesi gerektiğini söyledi. 

14 Eylül 2018 Cuma 12:36
Kolombiya'dan bölge ülkelerine "UCM" çağrısı

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro’nun, siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle ülkelerini terk eden Venezuelalıların en yoğun bulundukları ülke olan Kolombiya’yı ziyareti sürüyor. 

Kolombiya Devlet Başkanı Duque ve Almagro, ülkenin kuzeyindeki Cartagena kentinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. 

Duque, OAS’nin “Venezuela hükümetinin insanlığa karşı suç işlediğine dair kanıtları” mayıs ayı sonunda UCM’ye sunarak yaptığı başvuruyu desteklemenin kıtadaki devlet başkanlarının bir görevi olduğunu ifade etti. 

Venezuelalılara karşı uyguladıkları açık kapı politikasının OAS nezdinde takdir gördüğünü söyleyen Duque, bu konunun giderek büyüdüğünü ve çözümün bölgesel bir iş birliği gerektirdiğini vurguladı. 

Duque, bu konunun çözümünde OAS’nin yanı sıra Amerikalılar Arası Kalkınma Bankasının (BID) yardımının da önemine dikkati çekti.


OAS BÜNYESİNDE YOLSUZLUK KARŞITI KOMİSYON ÖNERİSİ

Devlet Başkanı Duque ayrıca bölge ülkelerindeki yolsuzluklarla mücadele edilmesi amacıyla OAS bünyesinde bir komisyon kurulması için Almagro’ya öneride bulunduğu bilgisini paylaştı. 

Yolsuzluluğun bölgedeki birçok ülkeyi vurduğuna işaret eden Duque, Kolombiya’nın söz konusu girişime en üst seviyede destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

ALMAGRO, UCM’YE YAPTIKLARI BAŞVURUNUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Genel Sekreter Luis Almagro ise konuşmasında Venezuela hükümeti aleyhine UCM nezdinde yaptıkları başvurunun, kıtada adaletin sağlanması açısından ehemmiyet taşıdığını belirtti. 

Devlet Başkanı Duque’nin bu konudaki desteğini takdir eden Almagro, Venezuela'daki göç krizinin bu ülkedeki demokrasiyle çözüleceğine değindi.

Kolombiya programı bugün sona erecek olan Almagro, Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile ülkenin Venezuela sınırındaki Arauca kentini ziyaret edecek.

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KolombiyaIvan DuqueUCMHaber
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