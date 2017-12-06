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Kolombiya geçmişini sorgulayacak

Santos, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da komisyonun 11 üyesi ile bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:38
Kolombiya geçmişini sorgulayacak
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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının uygulamaları arasında olan "Gerçeğin Açığa Çıkarılması Komisyonu"nun kurulduğunu açıkladı.

Santos, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da komisyonun 11 üyesi ile bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı. 

Gerçeğin, şiddetin panzehiri olduğunu dile getiren Santos, komisyonun temel amacının "intikamın yerine birlikte yaşamı, nefretin yerine uzlaşıyı ve ayrılığın yerine daha iyi bir geleceği hep beraber inşa etmeyi sağlamak" olduğunu belirtti. 

"Tarihini bilmeyen toplumlar, onu tekrar etmeye mahkumdur." diyen Santos, komisyonun çatışmayı sonlandırmanın ve toplumda açık yara bırakmamanın yollarını arayacağını kaydetti. 

Üyelerden Cizvit Rahip Fransisco de Roux da tüm Kolombiyalılara, özerk bir şekilde faaliyet yürüteceğini açıkladığı komisyona destek olma çağrısı yaptı. 

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren şiddet döneminde yaşananları araştıracak komisyonun, akademisyen, insan hakları savunucusu, gazeteci, tarihçi ve çatışmanın kurbanları arasından seçilen 11 üyesi bulunuyor. 

Söz konusu komisyon, Devlet Başkanı Santos tarafından nisan ayında geçildiği açıklanan "Hakikat, Adalet, Onarım ve Hataları Tekrar Etmeme Entegre Hukuk Sistemi”nin bir parçası olarak faaliyete geçirildi. 

Kolombiya hükümetinin, 23 Eylül 2015'te kurulması kararını verdiği bu sistem, 28 Mart'ta Kongrede yapılan oylama ile kabul edilmişti.

Bu entegre hukuk sistemi ayrıca geçen hafta Kongrede kabul edilerek Anayasa Mahkemesine gönderilen Özel Barış Hukukunu (JEP) da kapsıyor.

Devlet Başkanı Santos ile FARC lideri RodrigoLondono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı. Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.

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