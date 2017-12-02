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Kolombiya-Venezuela sınırındaki tekne kazası

Kolombiya-Venezuela sınırında Orinoco Nehri'nde 21 Kasım'da meydana gelen tekne kazasında kaybolan 10 kişiden 7'sinin cesetlerine ulaşıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:43
Kolombiya-Venezuela sınırındaki tekne kazası
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Kolombiya-Venezuela sınırında Orinoco Nehri'nde 21 Kasım'da meydana gelen tekne kazasında kaybolan 10 kişiden 7'sinin cesetlerine ulaşıldı.

Vichada yönetim bölgesine bağlı PuertoCarreno kenti yakınındaki nehirde iki teknenin batmasının ardından Kolombiya donanmasının başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre donanma, Venezuela vatandaşı bir kız çocuğunun cesedine daha ulaştı.

Ayrıca kazanın teknelerin battığı noktanın karşısında, hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Yağmurun, su seviyesini yükselttiği nehirdeki kayalara çarparak battığı değerlendirilen teknelerde 18 Venezuela yerlisi bulunuyordu. Kazanın hemen ardından 8 kişi kurtarılmıştı.

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