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Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları sürüyor

Kolombiya’da hükümetin yükseköğretim için bütçede ayırdığı payı artırmasını isteyen protestocular ülke genelinde geniş katılımlı ikinci büyük yürüyüşlerini gerçekleştirdi. 

18 Ekim 2018 Perşembe 11:12
Kolombiya’da eğitim bütçesi protestoları sürüyor

Hükümetin 2019 yılı bütçesinde yükseköğretime ayırdığı payın artırılmasını talep eden devlet üniversiteleri, öğrenci örgütleri, akademisyen sendikaları ve siyasi grupların 10 Ekim’de başlattığı genel grev kapsamında düzenlediği protestolar devam ediyor.

Öğrenciler, Devlet Başkanı Ivan Duque’nin, eğitim yatırımları için belirlenen bütçede yapılacağını açıkladığı 1 trilyon pesoluk (yaklaşık 330 milyon dolar) artışa rağmen, ülke genelinde ikinci protesto yürüyüşü düzenledi.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellin, Pereira gibi birçok kentte sokağa inen öğrenciler, hükümete, öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılması çağrısında bulundu. 

Bogota’nın değişik bölgelerinden yola çıkan öğrenciler, bütçe görüşmelerinin devam ettiği saatlerde kentin merkezindeki Kolombiya Kongresinin önündeki tarihi Bolivar Meydanı’nda toplandı. 

Yürüyüşün, genelde sakin geçtiği gözlenirken bazı noktalarda yüzleri kapalı göstericilerin polise taş ve boya attıkları görüldü.

Yol boyunca devlet dairelerinin duvarlarına sloganlar yazan protestocuların içindeki küçük gruplar ile Bolivar Meydanı’nda gazeteciler arasında da arbede yaşandı. 

Ülke basınındaki haberlere göre ise Cali ve Manizales kentinde, öğrencilerin bazı yollara kurduğu barikatlardan ötürü ulaşım geçici olarak durdu.

Kolombiya’daki eğitim grevi, 21 Ekim’e kadar yürüyüş ve farklı protesto etkinlikleri ile devam edecek. 

BÜTÇE KONGREDEN GEÇTİ

Bu arada hükümetin 2019 bütçesi, Kongrenin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senatoda gün boyu devam eden görüşmelerin ardından onaylandı.

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KolombiyaEğitim BütçesiProtestolarHaber
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