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Kolombiya’daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi

Barranquilla kentinde 5 polisin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı üstlenen ELN, hükümete müzakere çağrısında bulundu...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:28
Kolombiya’daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi
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Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki polis merkezine düzenlenen ve 5 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi. 

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, ELN bir bildiri yayınlayarak, ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla kentinde polisleri hedef alan bombalı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Bildiride, örgütün "Ülkedeki çatışma ortamından siyasi bir çözümle çıkılabilmesi için müzakereye açık olduğu" da belirtildi.

Barranquilla kentinde polisleri hedef alan bombalı saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, saldırının düzenlendiği şehre gitmiş ve hastanedeki yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bu hain ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek." ifadelerini kullanmıştı. 

Ülkede 48 saat içinde düzenlenen ve 7 polisin can verdiği bombalı saldırılarda, 21'i polis 48 kişi de yaralanmıştı.

HÜKÜMET İLE ELN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER VE ATEŞKES BİTMİŞTİ

ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, petrol boru hatlarını hedef almıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.

Santos, birkaç gün önce ise Başmüzakereci Gustavo Bell'i yeniden Ekvador'a gönderdiğini sosyal paylaşım hesabından duyurmuştu. 

Birleşmiş Milletlerin (BM) görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik çağrılarını hatırlatan Santos, Bell'in, Ekvador'da "ELN ile yapılacak müzakerelerin devam ettirilmesine imkan sağlayacak bir ateşkes ihtimalini" değerlendireceğini vurgulamıştı.

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