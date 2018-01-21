Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Kolombiya’daki ‘Paramo’lar koruma altına alınıyor

Kolombiya’da su kaynağı ve ekosisteme sahip 37 paramodan, 30’u, madencilik ve tarım gibi faaliyetlere kapatıldı...

21 Ocak 2018 Pazar 15:52
Kolombiya’daki ‘Paramo’lar koruma altına alınıyor
banner10

Kolombiya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde su kaynağı ve ekosisteme sahip 37 paramodan, sınırları belirlenen 30’u, madencilik ve tarım gibi faaliyetlere kapatılarak koruma altına alındı. 

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce 23’ü koruma altına alınan paramolardan 7’sinin daha sınırlarını belirleyerek koruma altına alan kararnameyi Cesar yönetim bölgesinde yapılan törenle imzaladı. 

Santos, Codazzi kenti kırsalındaki Perija Paramosu'nun yakınında bulunan askeri üsteki imza töreninde yaptığı konuşmada, paramoları koruma yönünde atılan adımların da barışın inşasının ve toplumsal uzlaşının bir parçası olduğunu ifade etti. 

Dünyada sadece 6 ülkenin paramolara sahip olduğunu kaydeden Santos, “birer su fabrikası olan bu ekosistemlerin” yarısının Kolombiya’da bulunduğunu hatırlattı.

“Burada imzaladığımız kararname ile daha önce 23’ünü sınırlandırarak koruma altına aldığımız paramolara 7 tane daha ekliyoruz.” diyen Santos, görev süresinin dolacağı 7 Ağustos’a kadar ülkedeki 37 paramonun tamamını koruma altına alacağını vurguladı. 

Devlet Başkanı Santos, koruma altına alınan paramolarda madencilik ve tarım gibi faaliyetlerin yapılamayacağını açıkladı. 
Törene Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo da katıldı. 

PARAMOLAR 

Ağaçlara pek rastlanmayan ve birçok çeşidin yanında nemden su üreten büyük tropikal bitkilere sahip paramolar, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliklerde bulunuyor. 

Dünyada, barındırdıkları biyoçeşitlilik ve ekosistem ile benzersiz görülen ve And Dağları kuşağının Ekvador bölgesinde rastlanan paramoların yarısı Kolombiya sınırların içinde yer alıyor.

KOLOMBİYA’DAKİ PARAMO TARTIŞMASI

Kolombiya Ulusal Teftiş Kurulu geçen yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne, (UNESCO) Paramo’ların Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi amacıyla başvuruda bulunmuştu. 

Bu gelişme öncesinde ise Santurban Paramo’sunda Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) altın madeni açmak istediğine yönelik haberlerin ardından tartışmalar çıkmış, ülke genelinde “Ulusal Çevre Hareketi” adıyla toplanan çevreciler Ibague kentinde bir araya gelmişti.

Örgütler, ülkedeki seçim sisteminin uygulayıcılarından "Registraduria"ya çağrıda bulunmuş ve söz konusu bölgede olası bir maden çalışmasının halk oylamasıyla bölge insanına sorulmasını istemişti.

Ayrıca ülke basınındaki haberlere göre, Bucaramanga Belediye Başkanı Rodolfo Hernandez, BAE'lilerin altın çıkarmayı planladıkları bölgenin su kaynaklarına çok yakın olması dolayısıyla hükümete tepki göstermişti. 

Açıklamaları reddeden Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo ise söz konusu madenin Santurban Paramosu'nun dışında yer aldığını ve ruhsatlandırma sürecinin de hükümetin değil, Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesinin yetkisinde olduğunu ifade etmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'da kadınlar yürüyüşü
California'da kadınlar yürüyüşü
ABD Başkanı Trump'tan Fas Kralına mesaj
ABD Başkanı Trump'tan Fas Kralına mesaj
Kilis'e roket düştü
Kilis'e roket düştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim