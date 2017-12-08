Kolombiyalılar ‘Mum Günü’nde geceyi aydınlattı

Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı.

Ülkede Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan gecede, birçok şehirde olduğu gibi başkent Bogota sakinleri de taşıdıkları mumlarla sokakları aydınlattı. Başkentin birçok noktasında havai fişek gösterileri de yapıldı.

Bogotalı aileler, ışıklandırılan Simon Bolivar ve 200. Yıl Parkları ile kent merkezindeki pek çok noktada fener ve mumlarla toplanarak havai fişek gösterilerini izledi.

Hazreti Meryem'in günahsızlığının Papa 9. Pius döneminde kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen ve Venezuela ile Ekvador'da da rastlanan kutlamalar 1854'ten bu yana her sene tekrarlanıyor.