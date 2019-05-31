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Komadaki Suudi prens 14 yıl sonra başını oynattı

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:32
Komadaki Suudi prens 14 yıl sonra başını oynattı
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2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi.

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Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu.

​Prenses Rima, 25 mayısta bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. “Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.

Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinalarına bağlanmış, ailesi solunum makinasının fişinin çekilmesini reddetmişti.

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