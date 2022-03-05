Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!

İngiltere'de beyin kanaması geçiren Kate Green'in fişinin çekilmesine karar verilmesinin ardından kadın tekrar nefes almaya başladı. Yaşanan olay doktorları hayrete düşürdü.

05 Mart 2022 Cumartesi 18:29
0 Okunma
Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
banner108

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'de yaşandı. 42 yaşındaki Kate Green isimli kadın, kanama sonucu beyninde meydana gelen hasar nedeniyle komaya girdi. Doktorların hayatından umudunu kestiği ve yapacak bir şey olmadığını söylediği kadın, yaşamına makineye bağlı olarak devam etti.

FİŞİNİ ÇEKMEYE KARAR VERDİLER

Aylardır makineye bağlı yaşayan kadında herhangi bir gelişme göremeyen doktorlar, Kate'nin kocasıyla da konuştuktan sonra fişini çekmeye karar verdi. Tüm hazırlıkları gerçekleştiren doktorlar, fişi çektiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

KENDİLİĞİNDEN NEFES ALDI

Kate Green fişinin çekilmesinin ardından anlam verilemeyen şekilde nefes alıp vermeye başladı. Ailesi ve çocukları iyileşmeye başlayan Kate'nin bir an önce eve geri dönmesi için sabırsızlanıyor.

HAVUZDAN DÖNDÜĞÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Kate'nin geçtiğimiz Ekim ayında çocuklarıyla birlikte gittiği havuzdan döndükten sonra bir anda yere yığıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kadının beyin kanaması geçirdiği ve beyninde hasar oluştuğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBeyin KanamasıKoma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
Putin: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor
Putin: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı
Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim