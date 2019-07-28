Komşudan korkutan nükleer uyarı

İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi bugün açıklamalarda bulundu. İran’ın resmi haber ajansı ISNA’nın son dakika haberi olarak aktardığı açıklamalarda İran’ın Arak ağır su reaktörünün çalışmasına tekrar başlanacağı duyuruldu.

Salihi’nin gündeme getirdiği Arak’taki reaktörlerde üretilen ağır su aracılığıyla plutonyum yapılabiliyor. Bu plutonyum nükleer savaş başlıklarında kullanılıyor.

ABD, 2015 yılında Barack Obama yönetiminde imzalanan nükleer anlaşmadan Trump yönetimiyle birlikte ayrıldığını duyurmuş ve bundan kısa bir süre sonra Tahran yönetimine yaptırımlar başlatılmıştı. İran da bu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmediğini belirterek, bazı uygulamaları bırakma kararı almıştı. Öyle ki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu ayın başında uranyum zenginleştirme seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

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