Komşusunun gözünü kör eden adama kısas cezası! Gözü çıkarılacak

İran Wire haber sitesinin haberine göre, Fashman şehrinde yaşayan adam, aralarında problem olan komşusu ile sokakta karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavganın sonunda komşu bir gözünü kaybetti.

45 yaşındaki adama mahkeme kısas cezası verdi. 45 yaşındaki adamın bir göz kör edilecek.

Kısas Cezası nedir?

Kısas ilkesi temelde bir şahsın işlediği suça eş değer şekilde cezalandırılması esasına dayanır. Yani bir kişi bir başkasının gözünü çıkardıysa gözü çıkartılır, dişini kırdıysa dişi çıkartılır, kolunu kopardı ise kolu kopartılır, öldüren öldürülür.

Komşusunu kör eden adamın hangi gözünün kör edileceği ve ne zaman cezanın uygulanacağı hakkında bilgi verilmedi.

İran'da ilk olarak kör etme cezası 2008 yılında bir adama, başka birinin yüzüne asit atması sonucu kör etmesinden sonra verildi. Fakat mahkemede mağdur sanığı affedince ceza uygulanmadı.

2015 yılında ise yine bir asit saldırısı sonucu bir kişi gözünü kaybetti. Mahkemenin verdiği karar üzerine saldırganın gözü doktorlar tarafından çıkarıldı.

2016 yılında da bir adam dört yaşındaki yeğeninin yüzüne kireç fırlatıp gözlerini kaybetmesine sebep olmasından sonra mahkemenin kısas cezasından sonra gözleri doktorlar tarafından çıkarıldı.