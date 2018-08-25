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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri arttı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 39'a yükseldi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:19
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri arttı

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 105'e çıkarken bunlardan 77'sinin Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti. 

Söz konusu 77 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 39'a çıktı.

Öte yandan 105 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 28 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtiler sonrası gerçekleşen ölümlerin, biyolojik teste tabii tutulması imkanı olmadığı için kesin sebebi tespit edilemedi.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik CumhuriyetiEbolaSalgınVirüsDünyaHaber
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