Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgınında bir haftada 53 kişinin öldüğü bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 18:14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgını
banner10

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgınında bir haftada 53 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13-19 Kasım arasında 2 bine yakın yeni kolera vakasının tespit edildiği, salgına yakalanan 53 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede ocak ayında patlak veren salgında, bu zamana kadar tespit edilen 47 bine yakın şüpheli vakadan 970'i yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde her yıl belirli dönemlerde görülen salgının önemli bir sorun haline geldiğini duyurmuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, salgına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.
 

banner22
Son Güncelleme: 28.11.2017 18:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim