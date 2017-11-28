Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgınında bir haftada 53 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13-19 Kasım arasında 2 bine yakın yeni kolera vakasının tespit edildiği, salgına yakalanan 53 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede ocak ayında patlak veren salgında, bu zamana kadar tespit edilen 47 bine yakın şüpheli vakadan 970'i yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde her yıl belirli dönemlerde görülen salgının önemli bir sorun haline geldiğini duyurmuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, salgına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

