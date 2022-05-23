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Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Tayland asıllı olan 29 yaşındaki diş hekimi Angie Yen, uzun süredir Avustralya’da yaşıyordu. Geçen yıl bademcik operasyonu olan kadın, ameliyattan sonra yabancı aksan sendromu yaşadı. Narkozdan uyandıktan sonra ülkeyi hiç ziyaret etmemiş olmasına rağmen İrlanda aksanıyla konuşmaya başlayan kadın hala eski haline dönemedi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:29
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Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

9 yaşındaki Taylandlı, sekiz yaşındayken Brisbane'e taşındı ancak geçen yıl gerçekleştirdiği bir bademcik ameliyatından sonra Avustralya aksanını kaybettiğini fark etti. Yaşadığı durumu TikTok’ta anlatmasından sonra kısa sürede popüler olan genç doktor, bir gün duşta şarkı söylerken aniden hayatı boyunca İrlanda'ya gitmediği halde İrlanda aksanıyla konuşmaya başladığını anladı.

HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

7News’e verdiği röportajda insanlarla kurduğu iletişimde sorunlar yaşadığını dile getiren Yen, “Bir diş hekimi olarak profesyonel hayatımda bazen kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. İnsanlar bazen söylediklerimden bir şey anlamıyor. Söylediklerimi tekrar etmem istenildiğinde daha da sinirleniyorum” dedi.

İnsanların aksanı ile dalga geçtiklerini söyleyen Angie yaşadığı durumdan kurtulmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ve bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Yen’e kafa travması, felç veya ameliyatla tetiklenen nadir bir beyin hastalığı olan Yabancı Aksan Sendromu teşhisi konuldu. Ameliyatının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala eski haline dönemediğini ifade eden Yen, “Bunun insanların bir gecede başına gelebileceğini bilmiyordum. İngilizce'nin ikinci dilim olmasına rağmen şu an konuşma sorunu yaşıyorum” dedi.

Yen, uzun vadeli yeni aksanını, sesini ve kimliğini kabul etme zorluğu ile karşı karşıya ve bilinen ilk vakadan bu yana dünya genelinde sadece 150 kişi bu durumdan etkilendiği için farkındalığı artırmak için sosyal medyada yolculuğunu paylaşıyor.

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