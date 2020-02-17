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Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

İstanbul Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:34
Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi
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İstanbul Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde köpeği aracının arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor.

Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayvan HaklarıKöpek
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hayvansever 2020-02-17 15:46:56

bin belasını versin böyle vicdansızın, ilahim Allah onu da böyle sürüm sürüm süründürsün

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Kibris kibris 2020-02-17 20:01:32

Vicdansiz gara cahil.senin gibilere insan denmez.vordo.

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