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Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi

Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler), hayatını riske atarak köpek balığının ağzına takılan ağı çıkartan dalış hocasına ‘‘Hayvanların Kahramanı’’ ödülü verdi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:34
Köpek Balığını Kurtaran Dalgıç Ödüllendirildi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Byron Bay bölgesinde tüplü dalış öğretmenliği yapan InakiAizpun'un, öğrencileri ile daldığı sırada ağzında ağ ve iple yüzen bir köpek balığını hayatını tehlikeye atarak kurtarması PETA tarafından ödüllendirildi.
Gri Nurse türündeki ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığını kurtarması esnasında çekilen videoları sosyal medya hesabından paylaşan Aizpun'a, PETA tarafından ‘‘Hayvanların Kahramanı’’ plaketi verildi.
Dev köpek balığının ağzındaki ipin ucunda kanca olup olmadığını kontrol için bir süre balıkla çok yakın yüzmek zorunda kaldığı görülen Aizpun, ‘‘Neyse ki ipin ucunda kanca yoktu, böylece ipi ve ağı çıkarmayı başarabildim.’’ dedi.
"BALIK İYİ NİYETLE ORADA OLDUĞUMU BİLİYORDU"
Köpek balığını ağdan kurtarma girişimlerinin ilk başta başarılı olmadığını anlatan Aizpun, yardım etmek istediğini fark etmesinden dolayı balığın kendisine saldırmadığını söyledi. 
Aizpun olayı şu sözlerle anlattı:
‘‘Bence köpek balığı iyi niyetle orada olduğumu biliyordu, ona yardım etmek için oradaydım çünkü hiçbir zaman bana doğru gelmedi ya da agresif davranmadı. Hayatını kurtardığım için bana teşekkür ettiğini gözlerinde görebiliyordum, sonra yüzdü.”
PETA Sözcüsü Emily Rice da köpek balığını kurtarmak için gösterdiği hızlı hareket ve merhamet nedeniyle Aizpun’a teşekkür etmek için ödül verdiklerini hatırlatarak “İhtiyacı olan bir hayvana yardımın başkalarına ilham vermesini umuyoruz.” dedi.
Dünya genelindeki denizlerin insan kaynaklı binlerce ton atıkla kirlenmesi, burada yaşayan canlıların hayatlarını tehlikeye atmanın yanı sıra türlerinin yok olmasına neden oluyor. Akıntılarla sürüklenen zararlı atıklar, insanların bulunmadığı okyanus bölgelerindeki kıyılara kadar ulaşarak hem ekolojik dengenin bozulmasına hem de deniz yaşamının yok olmasına neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Köpek BalığıDalgıçÖDÜL
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