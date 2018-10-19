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Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Köpek diye aldı sıçan çıktı
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Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı

Çin'de kendisine eşlik etsin diye köpek aldığını sanan bir adam, bir süre sonra hayvanın aslında bir sıçan olduğunu öğrendi.

19 Ekim 2018 Cuma 23:35
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı

Çin'de kimliği açıklanmayan ve yalnızlıktan mustarip bir kişi yerel bir satıcıdan çok ucuz fiyata siyah yavru bir köpek satın aldı. Ancak söz konusu kişi zaman geçtikçe köpeğin tüylerinin uzamadığını ve etrafta koşturmadığını fark etti, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

​Sonunda hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.

​Bilimsel adı 'Rhizomys sinensis' olan bambu sıçanın Çin'in bazı bölgelerinde yemek olarak yendiği de söyleniyor.

Çin'de daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin, köpek diye aldığı ve iki yıl boyunca beslediği hayvan ayı çıkmıştı.

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