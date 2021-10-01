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Köpek gibi davranıyor, üstüne para veriyorlar!

OnlyFans içerik üreticileri, milyonlarca abonesi bulunan platformda dikkatleri çekebilmek için ilginç yöntemlerini uygulamaya devam ediyor. Bir kullanıcı platformda köpek rolü oynadığını ve bu sayede milyonlarca dolar kazandığını açıkladı. ‘Köpek kız Jenna’ adıyla tanınan Jenna isimli model, abonelerine özel videolar çekmeye devam ediyor.

01 Ekim 2021 Cuma 11:48
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Köpek gibi davranıyor, üstüne para veriyorlar!
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Jenna isimli OnlyFans kullanıcısı, popüler platformda bir yıl içinde 1 milyon dolar kazandığını açıkladı. Yöntemi ise herkesi şaşırtmaya yetti. 'Köpek Kız Jenna' köpek yavrusu oyununa ilgisi olduğunu fark ettiği aboneleri için özel bir alan oluşturduğunu ve bu sayede büyük paralar kazandığını itiraf etti.

Köpek taklidini boş zamanlarında eğlenmek için yaptığını ifade eden Jenna, bunun bir kazanca dönüşeceğini düşünmediğini söyledi. Daha öncesinde köpek taklidi yaparak yüklediği videoları sadece kendisine ait olan özel bölümde sakladığını anlatan Jenna, “Bu paylaşımları tam zamanlı olarak ancak geçen Haziran ayında yapmaya başladım ve yıl bitmeden bir milyondan fazla kazandım” dedi.

Kendisini iyi hissettiği ve görünce mutlu olduğu paylaşımları yapmayı tercih ettiğini söyleyen Jenna, “Görmek istediğim şeyleri paylaşıyorum. Ben sadece iyi vakit geçiriyorum ve kimseyi incitmiyorum. Kötü bir şey de yaptığımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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OnlyFans
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