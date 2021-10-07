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'Köpekler 1 haftada 12 isim öğrenip 2 ay boyunca aklında tutabiliyor'

Bilim insanları, bordercollie cinsi 6 köpeğin oyuncakların isimlerini öğrenme kabiliyetlerini inceleyerek bazılarının öğrendiği 100'den fazla ismi 2 ay aklında tuttuğu sonucuna vardı.

07 Ekim 2021 Perşembe 11:23
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'Köpekler 1 haftada 12 isim öğrenip 2 ay boyunca aklında tutabiliyor'
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Bilim insanları, Genius Dog Challenge ile belirlenen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen 6 bordercollie cinsi köpeğin oyuncakların isimlerini öğrenme yeteneklerini inceledi.

Sky News'te yer alan habere göre, köpeklerin 100'den fazla ismi akılda tuttuğu sonucuna varıldı.

Çalışma, 1 haftada en fazla 12 yeni oyuncak ismini öğrenen köpeklerin, bu isimleri 2 ay boyunca akılda tuttuğu görüldü.

Araştırmacılar, bunun insan dışındaki canlılarda bulunan kelime öğrenim deneyimiyle ilgili zihinsel mekanizmaları incelemek için güçlü bir model olduğunu öne sürdü.

'Çok az köpek nesnelerin isimlerini öğrenebilir'

Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi'ndeki Aile Köpek Projesi'nden baş araştırmacı Shany Dro, açıklamasında, "Köpeklerin, 'oturma' veya 'çök' gibi eylemlerle alakalı kelimeleri kolayca öğrenebileceğini biliyoruz. Fakat çok az köpek nesnelerin isimlerini öğrenebilir. 2 yıldan fazla bir süredir tüm dünyada oyuncaklarının isimlerini öğrenmiş köpekleri aradık ve 6 tane bulmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılan köpeklerin, Macaristan'dan Max, Brezilya'dan Gaia, Hollanda'dan Nalani, ABD'den Squall, Norveç'ten Whiskey ve İspanya'dan Rico olduğu öğrenildi.

Köpeklerin, araştırmya katılmak için 28'den fazla oyuncağın adını bildiklerini kanıtlamaları gerekiyordu.

'İlk araştırmada uzun süreli bir hafıza oluşturamadılar'

Araştırma ekibinin başkanı Claudia Fugazza ise, "Bu yetenekli köpekler, yeni oyuncak isimlerini dikkate değer bir hızla öğrenebilirler. Önceki çalışmamızda, yeni bir oyuncak adını sadece 4 kez duyduktan sonra öğrenebileceklerini gördük. Fakat, bu denli kısa telkinle uzun süreli bir hafıza oluşturmadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmada, araştırmacılar köpek sahiplerinden evcil hayvanlarına ilk önce 6 oyuncağın adını ve ardından sadece bir hafta içinde 12 yeni oyuncağı öğretmelerini şart koştu ve köpeklerin 11 ila 12 oyuncağın isimlerini kolayca öğrenebilmelerine şaşırdılar.

Yeni oyuncakların isimlerini öğrendikten birkaç ay sonra, köpekler test edildi ve araştırmacılar isimleri hala hatırladıklarını keşfetti.

Öte yandan veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası sırasında toplandı. Bu sebeple sahiplerinden, eve 2 video kamera kurmaları ve davranışlarının tam olarak izlenebilmesi adına canlı yayına bağlanmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Köpekler
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