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Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı

Finlandiyalı bilim insanları, köpeklerin corona virüs ile enfekte olan insanları tespit etmede swab testlerinden daha başarılı olduğunu açıkladı.

06 Kasım 2020 Cuma 11:32
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Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı

Araştırmacılar yaptıkları çalışma kapsamında Helsinki Havalimanı’na Covid-19’u koku alarak tespit etmek için özel olarak eğitilen köpekleri yerleştirdiler.

Köpekler, iyi görünen ve ateş gibi semptomları olmayan birçok insanı durdurdu. Ardından bu kişilere uzmanlar tarafından yapılan swab testleri negatif çıktı.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 3
Ancak, birkaç gün sonra ilk testleri negatif olan kişilerin hepsinin Covid-19 semptomları yaşadığı ve testlerinin pozitife döndüğe keşfedildi.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 4
Keşfe ilişkin uzmanlar, köpeklerin virüsün vücuda girdiği ilk anda onları tespit edebildiğini gördük.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 5
Araştırmanın baş yürütücüsü Anna Hielm-Bjorkman, "Bu erken tanı ve tedavi için çok önemli bir gelişme. Ayrıca swab testlerinden çok daha başarılılar” dedi.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 6
PCR swab testleri dünya genelinde corona virüs vakalarının tespit edilmesinde kullanılıyor. Ancak testlerin yüzde 70 oranında başarı oranı bulunuyor. Finlandiya'da üç köpekle yapılan bu sınırlı çalışmanın yüzde 100 başarıya sahip olduğu iddia edildi.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 7
Araştırmacılara göre corona virüs, insan vücuduna yerleştiği zaman metobolizmada deşikliklere neden oluyor. Bu metobolizma değişikliği vücut kokusunun değişmesine yol açıyor. Bu kokuyu algılayabilen köpekler corona virüse yakalanmış insanları tespit edebilir.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 8

İNGİLTERE'DE EĞİTİM ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

İngiltere’de Medical Detection Dogs, köpeklerin corona virüs hastalarını tespit etmesi için eğitim çalışması başlatmıştı.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 9
Nisan ayında hükümetten 500 bin sterlin destek alan projenin üzerinden aylar geçmesine rağmen resmi olarak görevlendirilen köpeklere ilişkin yeni bir duyuru yapılmadı.
Köpekler, Covid-19 tespit etmede testlere göre daha başarılı - 10
Kurumun CEO'su Claire Guest, köpeklerinin hastalıkları bir saniyeden daha kısa sürede tespit edebildiğini iddia etmişti.

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