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Korkan fil dehşet saçtı

Hindistan'da yapılan bir düğünde damadın bindiği fil maytap seslerinden korkunca adeta facia yaşandı. Düğün alanında bulunan masa ve sandalyeleri parçalayan fil, 6 araca da zarar verdi.

15 Haziran 2021 Salı 21:00
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Korkan fil dehşet saçtı

Hindista'nın Uttar Pradesh eyaletinde yapılan düğün töreninde damat Anand Tripathi, fil üzerinde düğünün yapıldığı mekana geldi. Damat alana giriş yaptığı sırada davetlilerin patlattıkları maytap seslerinden rahatsız olan fil, alanda bulunan masa ve sandalyeleri parçaladıktan sonra araçlara daldı.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis, filin maytap seslerinden rahatsız olduğu için etrafa saldırdığını, insanların filin sinirlendiğini fark ettikleri anda kaçmaları olası bir faciayı önlediğini söyledi. Olay yerine çağrılan uzmanların uzun çabası sonrası fil kontrol altına alındı. Bir kaç ay önce Kenya'da sinirlenen bir fil bir adamı ayakları ile basarak öldürdü.

Maytap seslerinden korkan fil düğün alanını talan etti! O anlar kameralara böyle yansıdı
Anahtar Kelimeler:
HindistanFilMaytap
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