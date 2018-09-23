Korkunç bir ölüm… Arkadaşının kalçasına basınçlı hava püskürttü, katil oldu

Hindistan, son yılların en korkunç ölümünü konuşuyor… Hindistan’ın Maharashtra bölgesindeki bir imalathanede yaşanan olay yerel basının gündemine oturdu. Eylül ayının ilk günlerinde yaşanan olayın şimdi gündeme gelmesinin ise korkutucu bir hikayesi var.

İmalathanenin ismi açıklanmayan müdürü, rutin kontrollerini yaparken Aditya Jadhav isimli bir çalışanıyla şakalaşıyor. Güvenlik kamerasında da görülen ikili bir süre sohbet ettikten sonra müdür, elindeki basınçlı hava püskürten hortumla şakalaşmaya başlıyor. Genç çalışanının vücuduna basınçlı hava püskürten müdür daha sonra şakayı abartıyor. Müdür, Aditya sırtını döndüğü anda kalça bölgesine basınçlı hava püskürtüyor.

Bu hareketten sadece birkaç saniye sonra neye uğradığını şaşıran Aditya kendi etrafında dönerek bayılıyor. Bu sırada ne yapacağını bilemeyen müdür etrafındaki diğer çalışanlara durumu anlatıyor. Olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesinden sonra hastaneye kaldırılan Aditya 15 gün yoğun bakım ünitesinde kalsa da yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Doktorlar basınçlı hava dolayısıyla genç adamın iç organlarının hasar gördüğünü açıkladı.

İsmi açıklanmayan müdürün kazanın yaşandığı günden beri ortadan kaybolduğu ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.