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Korkunç olay! Anne ve kızına aynı anda...

İngiltere’nin Güney Galler bölgesinde Joshua Carney isimli bir adam uyuşturucu maddenin etkisiyle önüne çıkan ilk eve girdi. Evin içindeki anne ve kızı tanımayan adam ikiliye tecavüz etti. Anne ve kızına büyük bir dehşet yaşatan Carney, üstelik ikilinin zorla birbirini izlemesini istedi. Olay yerine polis ekiplerinin yönlendirilmesi üzerine tutuklanan Carney ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:22
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Korkunç olay! Anne ve kızına aynı anda...


İngiltere’nin Güney Galler bölgesindeki Cardiff Crown Court'ta akılalmaz bir olay yaşandı ve ülkenin gündemine yerleşti. Hapse atıldıktan 5 gün sonra ruhsatla serbest bırakılan Carney, ilk iş olarak yine suç işledi. Yolda yürüdüğü sırada rastgele bir eve giren Carney, anne ve kızına şiddet uyguladı. Kurbanlarını cinsel saldırıya maruz bırakan adama ömür boyu hapis cezası verildi.

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ANNENİN İFADESİ KAN DONDURDU

Carney’in evlerine girdiği anda onun tehlikeli bir kişi olduğunu anladığını söyleyen anne ifadesine, “Evde başka kimsenin olup olmadığını öğrenmek için defalarca yumrukladı. Çığlıkları duyan kızım kendisini yatak odasına kilitledi ve o anlarda polisi aradı. O sırada kızımın odasına yönlendiğini gördüm ve ona beni öldürmekle tehdit ederek saldırmaya başladı. Elbiselerini çıkartmasını istedi ve cinsel organını ağzına soktu. Ona kızımı rahat bırakması için yalvardım. İkimize de şiddet uyguladı ve defalarca tecavüz etti. Kızıma tecavüz ederken elini tuttum ve saldırgana hiçbir şeye yapamadığım için çaresiz hissettim.” ifadelerini kullandı.

Carney’in elbiselerini almak için alt kata döndüğü sırada ise polis ekipleri olay yerine geldi. Uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden adam hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Dün Cardiff Crown Mahkemesi'nde Yargıç Tracey Lloyd-Clarke, kurbanları diğerine ne olduğunu izlemeye zorlamak suçun ciddiyetini birinci kategori bir zarar suçuna yükselten aşağılama anlamına geldiğini söyledi.

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