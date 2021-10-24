Korkunç! Timsahın içinden insan cesedi çıkarıldı

Elias Araujo, yedi korsan tarafından saldırıya uğradığı iddia edildikten sonra 16 Ekim'de ortadan kayboldu. Her yerde aranan adamın bulunduğu yer ise kan donduran türdendi.

Araujo'nun arkadaşı Roberto Jos'un bildirdiğine göre Elias yediden fazla korsan tarafından hedef alındıktan sonra kayıp olduğu bildirilmesinin ardından bölge halkı Rio Negro nehrinin kıyısında insan kalıntılarına rastladıkları ihbarında bulundu.

Balıkçının cesedi, yetkililerin arama yapması sonucu siyah bir kayman (timsah türü) tarafından yutulduğu anlaşıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, yerel polis şefi Renato Simoes, balıkçının cesedinin bulunduğunu doğruladı.

CESET PARÇALARI TİMSAHIN İÇİNDEN ÇIKARILDI

Bulunduktan sonra yakalanan hayvan öldürülürken cesedin kalan parçaları hayvanın içinden çıkarıldı. Ceset parçaları, incelenmek üzere eyalet başkenti Manaus'taki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Korsanların onu öldürüp cesedini suya atıp atmadıkları belirsizliğini korurken balıkçının sürüngen tarafından saldırıya uğrayıp uğramadığı ihtimali üzerinde de duruluyor.