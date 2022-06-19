Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler

Korkutan açıklama!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının yıllarca sürebileceğini söyledi. "Hazırlıklı olmalıyız" diyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı kendini savunması için desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

19 Haziran 2022 Pazar 22:14
20 Okunma
Korkutan açıklama!
banner48

Stoltenberg, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, "Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu savaştan 2008'de Gürcistan ve 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceğini anlarsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'ya verilecek daha modern silahların, büyük kısmı Rus işgali altında bulunan Donbas'ın geri alınması ihtimalini artıracağını vurguladı.

NATO'nun Ukrayna'yı kendini savunması için desteklemeye devam edeceğini ancak çatışmanın bir parçası olmadığını hatırlatan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ülkeye yardım ediyoruz ama Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyeceğiz. NATO komutasındaki 40 bin askerle kendi savunmamızı güçlendirdik. İttifak topraklarını karada, denizde ve havada güvence altına alıyoruz. Bu, Moskova'ya, hazırlığımız konusunda yanlış anlaşılma olmaması için açık bir mesajdır."

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO ÜLKESİDİR'

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin endişelerinin hatırlatılması üzerine "Üyelik başvuruları, yakalamamız gereken tarihi bir andır. Katılım sadece Finlandiya ve İsveç'i değil, hepimizi güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO ülkeleri, İsveç, Finlandiya ve AB'nin, PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırdığını anımsattı.

"Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir," diyen Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin terörden Türkiye kadar zarar görmediğini vurgulayarak, bu nedenle Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldıklarını ve bunları gidermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek
Dev banka personelinin whatsapp yazışmalarını izleyecek
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye' açıklaması
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Türkiye' açıklaması
Ukrayna First Lady'si sığınakta
Ukrayna First Lady'si sığınakta










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim