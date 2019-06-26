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Korkutan olay… Tablet çocuğun yatağında patladı

İngiltere'de bir öğrenci ölümden döndü... Güney Kore menşeili bir tabletini şarja takan ve bütün gece yanı başında şarjda tutan çocuğun tableti yatakta patladı. Olay yerine gelen uzmanlar, "Çocuğun yüzünün birkaç santim uzağında ısınıp patlamış. Faciaya ramak kalmış" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:37
Korkutan olay… Tablet çocuğun yatağında patladı

Teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla artık tablet ve akıllı cihazlar bir uzantımız haline geldi. Vazgeçilemeyen bu cihazlar dün İngiltere’de az kalsın bir faciaya sebep oluyordu…

İngiltere’nin Burnwood kasabasında yaşayan 11 yaşındaki Callum Hewkin, geçen hafta tabletiyle oyun oynadıktan sonra cihazı şarja takarak yastığının yanına koydu. Sabah uyanıp annesinin yanına giden çocuk, “Cihaz takılı kaldı, çıkaramıyorum” dedi.

Odaya giren annesi Amy ve babası Stewart şok yaşadı. Çocuğun yastığının üzerine koyduğu tabletin patladığını ve neredeyse kömürleştiğini gören aile hemen yetkilileri çağırdı. Stewart, “Bir insanın sabah uyanıp görmek istediği ilk şey çocuğunun bir tablet yüzünden ölmesi ya da yaralanması değildir. Callum’un hayatta olması mucize. Sabah 7’de uyandığımda yanık plastik kokusu almıştım ama bunu umursamadım. Daha sonra eşimin odaya girdiğini ve çığlık çığlığa bağırdığını duydum. Oda duman içindeydi” dedi.

Hewkin ailesi olayın takipçisi olacaklarını ve yasal işlem için başvuruyu hazırladıklarını duyurdu.

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