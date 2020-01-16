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Korkutan uyarı: ‘Aşırı doğa olayları’ görülecek!

Son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olarak kayda geçtiğini belirten Birleşmiş Milletler (BM), 2020 ve sonrasında, sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağı uyarısında bulundu.

16 Ocak 2020 Perşembe 10:38
Korkutan uyarı: ‘Aşırı doğa olayları’ görülecek!

Euronews’te yer alan habere göre, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kurumların verilerine işaret edilen BM Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) açıklamasında, ‘buzullardaki erime, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları yaşanabileceği’ belirtildi.

Ayrıca iklim değişikliğine bağlı olarak ‘küresel sıcaklıklardaki artışın korkunç sonuçları’ olduğu da dile getirildi.

WMO, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Gözlemleme Kurumu’nun (Copernicus), ‘2019 yılının 2016’dan sonra küresel çapta, rekor düzeyde en sıcak ikinci yıl olduğu’ verisini teyit ettiklerini de bildirdi.

“REKOR SEVİYEDE SICAKLIKLARA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Avustralya’da görülen geniş çaplı yangınlara atıfta bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Direktörü Petteri Taalas, yaptığı açıklamada, “2020, yoğun hava şartlarının etkisi ve iklim bağlantılı olaylarla 2019’un bıraktığı yerden başladı.” dedi.

Taalas, “Ne yazık ki 2020’de ve gelecek on yıllarda atmosferde sera gazı salımı da dahil rekor seviyede sıcaklıklara şahitlik edeceğiz.” diye konuştu.

WMO, hem 2015-2019 yılları hem de 2010 ile 2019 arasındaki sürelerin küresel sıcaklık değerleri açısından tarihteki en sıcak beş ve on yıllık dönemler olduğunu bildirdi.

BM ajansının açıklamasında, 1980’den bu yana geçen her on yılın bir öncekinden daha sıcak olduğuna işaret edildi.

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