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Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar!

Japonya'da bir sahil kasabasında korona için toplanan yardım paralarıyla devasa bir kalamar heykeli yapıldığı ortaya çıktı.

04 Mayıs 2021 Salı 21:58
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Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar!

Ishikawa eyaletine bağlı Hosu Bölgesi'nde bulunan sahil kasabası Noto'da Kovid-19 yardım fonunda sağlanan paralar ile devasa bir kalamar heykeli yapıldığı ortaya çıktı. Ulusal çapta salgınla mücadele için verilen hibeler ile 800 milyon yen (7,3 milyon dolar) yardım alan sahil kasabası, yardım parasının 25 milyon yenlik (228 bin 500 doları) kısmı ile dev bir kalamar heykeli yaptırdı.

HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKTİLER

13 metre uzunluğundaki heykelin, yardım paraları ile yaptırılması ise halkın tepkisini çıktı. Sağlanan yardım fonlarının doğrudan Kovid-19 yardımları için harcanması gerekmese de, salgının devam ettiği göz önüne alınca birçok kişi heykele bu kadar para harcanmasını eleştirdi.

"ACİL DESTEK İÇİN KULLANILABİLİRDİ"

Bölge sakini Chunichi Shimbun yaptığı açıklamada, paranın tıp personeli ve uzun süreli bakım tesisleri gibi "acil destek" için kullanılabileceğini ifade etti.

TURİSTLERİ ÇEKMEK AMACIYLA YAPILDI

Notolu yetkililer ise, heykelin turistleri salgından sonra kasabaya geri çekme amaçlı uzun vadeli bir planın parçası olduğunu ifade ederek, heykelin turistik bir cazibe merkezi olacağını ve Noto'nun ünlü uçan kalamarının tanıtımına yardımcı olacak uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kalamar Heykeli
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