Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Korona virüsü iki ülkeye daha sıçradı

Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide korona virüsüne rastlandığını doğruladı. Vietnam Sağlık Bakanlığı da ülkedeki Çin vatandaşı iki kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

23 Ocak 2020 Perşembe 17:30
Korona virüsü iki ülkeye daha sıçradı

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 583'e ulaştı. 

Hong Kong, Makao, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ardından Singapur Sağlık Bakanlığı ve Vietnam Sağlık Bakanlığı da ülkede korona virüsüne rastlandığını doğruladı.

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.

Kutlamalar iptal, şehir karantina altında, halk panikte

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için sert tedbirler alınmaya başlandı.

Kentte bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Ayrıca Huanggang kentinde bu geceden itibaren çıkışların yasaklanacağı duyuruldu. 

Virisün türü ne?

Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Anahtar Kelimeler:
KORONAİKİülkeVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Brexit süreci tamamlandı
İngiltere'de Brexit süreci tamamlandı
Avustralya'da uçak düştü
Avustralya'da uçak düştü
Pakistan'da 'göz damlası 80 kişiyi kör etti' iddiası
Pakistan'da 'göz damlası 80 kişiyi kör etti' iddiası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim