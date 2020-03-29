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Korona’dan Londra’da bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

29 Mart 2020 Pazar 18:53
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Korona’dan Londra’da bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Koronavirüs tüm dünyayı ele geçirdi. Binlerce insan virüsten hayatını kaybetti, binlercesi ise yaşam mücadelesi veriyor.

Koronavirüs bir Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aslen Mağusalı olup Londra’da yaşam süren Güney Tarzan, bu sabah yaşamını yitirdi.

Göğüs ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz hafta Londra Ramford bölgesinde bulunan Queen's Hospital’e başvuran ve kendisine ve tedavi altına  alınan Tarzan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güney Tarzan’ın damadı Ahmet Ercüment sosyal medya hesabından bugün yapmış olduğu paylaşımla acısını  “Ciğerimizi yaktın korona” sözleriyle duyurdu.

Şeker hastası rahatsızlığı da bulunan Güney Tarzan 1943 doğumluydu. Güney Tarzan’ın 3 kız ve bir erkek çocuğu vardı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsLondraİngiltereKıbrıslı Türk
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