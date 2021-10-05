Koronavirüs 2019'da yayılmış olabilir

Koronavirüs salgını ilk vakadan bu yana dünya genelinde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Salgının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı soruları ise henüz yanıt bulmuş değil. Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarında hazırlanan bir rapor Çin hükümetini kızdırdı. Hükümet yetkilileri, raporu yazanlara sert çıktı.

Rapor göre virüs 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir. Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.

"2019 YAZINDA YAYILDIĞI KANAATİNE VARDIK"

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi. Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN SERT TEPKİ

Rapora tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in salgının başlangıcını gizlemeye çalıştığına dair bu yeni suçlamayı reddetti. Bakanlıktan Bloomberg'e yapılan açıklamada, araştırmanın daha önce hastanelerin yakınındaki trafik yoğunluğu, internette yapılan 'öksürük', 'ishal' aramalarının sayısı baz alınarak daha önce yapılan benzer araştırmalar gibi şaibeli olduğu vurgulandı.