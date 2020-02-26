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Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı: Güney Kore'deki ABD askerinde tespit edildi

ABD'nin Güney Kore'de bulunan askerlerinden birinde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:59
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Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı: Güney Kore'deki ABD askerinde tespit edildi
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ABD'nin Güney Kore'de bulunan Kore Askeri Gücü (USFK) tarafından yapılan açıklamada, askerlerden birinde koronavirüs tespit edildiği belirtildi. 

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan, virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi. 

Böylelikle, Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs ilk defa bir ABD askerinde görülmüş oldu. 

Camp Caroll bölgesi, Güney Kore'de koronavirüsün ortaya çıktığı Daegu'nun 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kore Askeri GücüABDGüney KoreKoronavirüs
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