Koronavirüs ABD sağlık sistemini çökertti!

İlk olarak Çin’de görülen ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs en çok Avrupa ülkelerini ve ABD’yi vurdu.

ABD, dünya genelinde en çok vaka ve ölümler nedeniyle ilk sıraya yerleşirken ülkede sağlık sistemi çöktü.

ABD basını Donald Trump’ın önlemlerde geç kaldığını söyleyerek eleştiri yağmuruna tuttu.

New York Times gazetesi, New York eyaletindeki huzurevlerinde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete ölenlerin bazılarının ise resmi kayıtlara geçmediğini iddia etti.

New York Times gazetesinin dün Amy Julia Harris, John Leland ve Tracey Tully imzasıyla yayımlanan haberinde, New York eyaletindeki huzurevlerinde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği yazıldı.

Haberde yetkililerin New York'un 613 lisanslı bakımevinin yarısından fazlasında koronavirüs kaynaklı toplam 4 bin 630 vaka ve bin 439 ölüm bildirdiği kaydedildi. Ayrıca New Jersey'deki huzurevinde de 252 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

VAKA SAYISI DAHA YÜKSEK

Haberde huzurevlerindeki vaka sayısının ise açıklanandan daha yüksek olduğu çünkü bütün bakım evlerinin test imkanı olmadığı öne sürüldü. Sektördeki kişilerin eyaletteki her bakımevinde Kovid-19'lu hastalar olduğunu söylediği belirtildi.

Haberin spotunda ise şu ifadelere yer verildi: "Tesislerin zayıf olduğu ve özellikle yaşlıların salgına karşı savunmasız oldukları biliniyordu, ancak buna rağmen ölümleri durdurmada başarılı olamadılar."

HUZUREVİNİN ODASINI MORG YAPTILAR

Haberde bölgedeki bazı huzur evlerinden örnekler verildi: Brooklyn'deki Crown Heights Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki işçiler, tesiste 15'ten fazla kişi koronavirüs sebebiyle öldükten ve cenaze evleri dolduktan sonra, bir odayı geçici morga dönüştürmek zorunda kaldı. New Jersey'deki Elizabeth Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde virüs sebebiyle 19 kişinin öldüğü kalan 54 kişiden 44'ünün de hasta olduğu bildirildi. Paramus'taki New Jersey Gaziler Evi'nde ise 13 kişinin öldüğü kaydedildi.

TIBBİ EKİPMAN KITLIĞI

Virüsün en çok da bakım evlerindeki ve diğer tesislerdeki yaşlılar için acımasız olduğu ifade edilen haberde, kronik yetersizlik, koruyucu ekipman kıtlığı, çalışanlar ve sakinler arasındaki sürekli fiziksel temas da salgın tehdidini artıran faktörler olarak gösterildi.

EYALETİN VAKA SAYISI TÜM ÜLKELERİ GEÇTİ

Diğer yandan New York eyaletinde vaka sayısının tüm ülkeleri geride bırakarak 162 bine yaklaştığı kaydedildi. Eyaletteki Kovid-19 vaka sayısı İspanya, İtalya ve Almanya'yı bile geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 777 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerin 7 bin 844'e çıktığını söyledi.

YARIM MİLYONU GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre ise, ABD genelinde 18 bin 586 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üniversite, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının da yarım milyonu geçtiği ve 500 bin 339 vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki durumu değerlendiren Trump, "Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü işaretler görüyoruz" dedi.

800 BİN ESKİ ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

Öte yandan ülkedeki vahim durum sebebiyle, ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, eski askerleri Kovid-19 salgınıyla mücadele için göreve geri çağırdığını açıkladı. ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Yound, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen ay Kara Kuvvetleri, 800 bin eski askere ulaştı ve onlara salgınla mücadeleye destek vermek üzere göreve dönme çağrısında bulundu. Şimdiye kadar çeşitli meslek gruplarından 25 bin asker, Kara Kuvvetlerine tekrar katılmak için gönüllü oldu" ifadelerini kullandı.