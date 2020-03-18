Koronavirüs, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'taki kendi tesislerinde kozmetik ürünler üreten bir firmanın sahibi Bülent Emekçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emekçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından sonra adeta talep patlaması yaşanan kolonya üretimi ve paketlemesine yetişemediklerini söyledi.

Kolonyanın kendine has karışımından dolayı iyi bir dezenfeksiyon sağladığını belirten Emekçi, "Kolonya yüzde 80'i alkol, yüzde 20'si ise su ve diğer maddelerden oluşur. Bu da yeni tip koronovirüse karşı özellikle ellerde iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Bu yüzden Almanya'da kolonyaya yoğun ilgi oluyor." ifadelerini kullandı.

"GÜNDE İKİ VARDİYA ÇALIŞARAK 12 BİN ŞİŞE KOLONYA ÜRETİYORUZ"

Emekçi, ülkede özellikle yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle kolonyaya talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kolonya hammaddesini Türkiye'den getiriyoruz ve Almanya'daki kendi üretim tesislerinde kolonyayı oluşturup şişeleyerek, tüm ülkeye dağıtıyoruz. Virüs salgını nedeniyle son dönemlerde kolonyaya olan büyük talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çok sayıda ürünün üretimini azalttık ve kolonya üretimine yöneldik. Günde iki vardiya çalışarak, 12 bin şişe kolonya üretiyoruz."

Emekçi, kolonya üretim ve dağıtımını artırmak için Türkiye'deki firmalarla görüştüklerine değinerek, Türkiye'de de kolonyaya talebin yüksek olması nedeniyle şimdilik bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ancak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.