Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Adam kaçırıp dövdüler
Adam kaçırıp dövdüler
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı
Kız kardeşinin bileziklerini çaldı

Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı adayının, uygulandığı kişilerde bağışıklık sistemine olumlu etki ettiği tespit edildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:31
1153 Okunma
Koronavirüs aşısında umut verici gelişme

BBC'de yer alan habere göre, bin 77 kişi üzerinde denenen aşı adayı, antikor ve akyuvar üreterek koronavirüse karşı etki sağladı.

Sonuçların "umut verici" olduğu bildirilen haberde, aşı adayının yeterli koruma sağlayıp sağlamayacağının tespiti için henüz erken olduğuna dikkat çekildi.

Şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan bir virüsün genetiği üzerinde çalışılarak ortaya çıkarılan ve "ChAdOx1 nCoV-19" adı verilen aşı adayı, benzeri görülmemiş bir hızda geliştirildi.

İngiliz hükümeti, koronavirüse karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 100 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da olağanüstü hal 13'üncü kez uzatıldı
Mısır'da olağanüstü hal 13'üncü kez uzatıldı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini aştı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini aştı
Bosna Hersek'teki katliamın 6 kurbanı daha toprağa verildi
Bosna Hersek'teki katliamın 6 kurbanı daha toprağa verildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim