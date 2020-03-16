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Koronavirüs- Guardian'ın ulaştığı gizli rapor

'Virüs İngiltere'nin yüzde 80'ine bulaşabilir, salgın 2021 baharına kadar sürebilir'

16 Mart 2020 Pazartesi 14:48
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Koronavirüs- Guardian'ın ulaştığı gizli rapor

İngiliz Guardian Gazetesi, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak koronavirüse karşı radikal önlemler almayan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi'nin (PHE) hazırladığı belgeye ulaştı. Belgeye göre halkın 5'te 4'üne virus bulaşması bekleniyor, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir.

Gazeteye göre PHE, hazırladığı dosyayı gizli bir bilgilendirme toplantısında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkililerine aktardı. Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek koronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın öngörülerini haberleştirdi.

Buna göre virus 12 ay daha yayılmaya evam edebilir ve NHS hastanelerinde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.

Bu süreçte İngiltere'de yaşayanların yüzde 80'inde koronavirüse rastlanması bekleniyor.

Hükümetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, daha önce bu oranı "en kötü senaryo" diye nitelendirmiş ve gerçek sayının bundan daha az olacağını söylemişti. Ancak NHS'e sunulan belgede "Önümüzdeki 12 ay boyunca halkın yüzde 80'ine virüsün bulaşmasının beklendiği ve yüzde 15'inin [7.9 milyon kişi] hastaneye yatırılmasının gerekeceği" belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsİngiltereGuardian
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