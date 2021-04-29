Koronavirüs hapı 2021 sonunda kullanıma sunulabilir

COVID-19 aşısıyla ilgili tedarik sorunu, yan etkiler gibi tartışmalar sürerken Pfizer İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Albert Bourla, COVID-19 hapının 2021 sonunda piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Bourla, söz konusu "PF-07321332" adlı hapın farklı koronavirüs varyantlarıyla savaşmada önceki ilaçlara göre çok daha etkili bir sonuç verebileceğini belirtti.

Hapın, erken aşamada virüs için bir tedavi olduğu biliniyor.

Pfizer Bilimsel Baş Sorumlusu Mikael Dolsten, "PF-07321332yi, enfeksiyonun ilk belirtisinde, hastaların hastaneye kaldırılmasına veya kritik bakım görmesine gerek kalmadan reçete edilebilecek potansiyel bir oral terapi olarak tasarladık" dedi.

Hap, normal varyant için antiviral bir ilaç olarak çalışıyor ve virüsün insan vücudunda çoğalmasını engelliyor.

Mart ayının başlarında, ilaç 1'inci aşama denemesinden geçmişti.