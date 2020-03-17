Koronavirüs için geliştirilen aşı ilk kez denendi

ABD’de koronavirüse karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirilen aşının ilk denemesini bir gönüllü üzerinde yapıldı.

Associated Press’in (AP) haberine göre, küçük bir teknoloji şirketinde operasyonlar müdürü olarak çalışan ilk deneğe bir aşı yapıldı. 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller, “Hepimiz çaresiz hissediyoruz ve bu aşı süreci bizim bir şeyler yapabilmemiz için harika bir fırsat. İki çocuğum var ve onlarda yaptıklarımı bayağı havalı buluyor” diye konuştu.

Haller aşı olduktan sonra odadan çıkarken gülümseyerek "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

Aşının sıradaki 3 kişiye daha yapılacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Çalışmayı finanse eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Anthony Fauci, aşının kamu sağlığı açısından acil öncelik taşıdığını ve rekor bir hızda başlatılan bu yeni çalışmanın da bu hedefi başarma yolunda önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, Moderna Inc. isimli biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği aşının mRNA-1273 kod adıyla bilindiğini aktardı.

TRUMP: EN HIZLI GELİŞTİRİLEN AŞILARDAN BİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Trump burada "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri" dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer” yanıtını verdi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.