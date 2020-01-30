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Koronavirüs iki ülkede daha görüldü

Hindistan ve Filipinler’deki resmi kaynaklar, ülkelerinde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) rastlandığını bildirdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 14:11
Koronavirüs iki ülkede daha görüldü

Hindistan ve Filipinler’deki resmi kaynaklar, ülkelerinde yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) rastlandığını bildirdi.

Hint resmi makamları, ülkenin Kerala eyaletindeki bir hastaya yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, hastanın halihazırda gözetim altında tutulduğu ve durumunun ‘stabil’ olduğu belirtildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı da ülkeye Çin’in Wuhan kentinden gelen 38 yaşındaki bir hastada virüsün saptandığını duyurdu.

Hastanın, bir devlet hastanesindeki izole edilmiş alanda tutulduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019’da tespit edilmişti.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132’ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974’e, müşahede altındaki hasta sayısı ise 59 bin 990’a çıktı.

(BRT/TRT)

Son Güncelleme: 30.01.2020 14:13
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberülkeİKİKoronavirüs
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