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Koronavirüs mutasyonu: Daha hızlı ve daha ölümcül

İngiltere’de bir araştırma, koronavirüsün mutasyona uğradığını ortaya koydu. Araştırmaya göre mutasyona uğrayan yeni virüs daha öldürücü etkiye sahip. Bu nedenle uzmanlar salgının ikinci dalgasının daha zor geçebileceğine dikkat çekiyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:20
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Koronavirüs mutasyonu: Daha hızlı ve daha ölümcül

İngiltere'de son beş günde pozitif vaka sayısındaki artış devam ediyor. Son verilere göre bir günde 19 bin 790 kişinin pozitif vaka olduğu ve 151 kişinin hayatını yitirdiği açıklandı. Ülkede toplamda pozitif vaka sayısı 854 bini geçti.

Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü mutasyona uğradı ve daha ölümcül hale geldi.

Hükümetin bilim kurulu SAGE’nin araştırmasına göre yeni virüs nedeniyle çok daha çabuk can kaybı görülmeye başlandı.

Mutasyona uğrayan yeni virüs daha bulaşıcı. 1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananlarda yaklaşık 13 gün sonra can kaybı görülürken yeni virüsle bu oran neredeyse yarıya iniyor.

1 Ağustos’tan önce erkekler ortalama yedi buçuk günde kadınların 6 günde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Sağlık personellerine aşı iddiası

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Ulusal Sağlık Kurumu personeline haftalar içinde COVID-19 aşısı yapılacağı iddia edildi. İddia personele gönderilen bir e-maile dayandırıldı.

Personele hangi aşının yapılacağı ise açıklanmadı. Ancak şu anda geliştirilmekte olan aşıların hiçbirinin klinik onay almadığı ve zaman çizelgelerinin henüz onaylamadığına da dikkat çekildi.

Ülkede Hükümetin koronavirüs vakalarıyla temas eden kişiler için karantina şartını iki haftadan 10 veya yedi güne indirebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık iki hafta tam kısıtlamaya giden Galler’de perakende mağazaları açık ancak sadece temel tüketim maddelerinin satışına izin var.

Galler’de giysi ve elektrikli aletlerin satışı yasak. Bu yasağa karşı çıkan kişiler Galler’de Hükümetin bu kararına karşı imza kampanyası başlattı.

Kimileri ise tepkilerini marketlerdeki bantları sökerek gösterdi. Markette raflara zarar veren kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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