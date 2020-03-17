Koronavirüs nasıl bulaşır?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla yavaş yavaş sivrisineklerin ortaya çıkması vatandaşta Corona virüs’ün daha da yayılabileceği endişesi yarattı. Peki Corona virüs sivrisineklerden bulaşır mı? Yaz ayları Corona virüs için tehlikeli mi? İşte Corona virüsle ilgili detaylar haberimizde…

Corona virüs vakaları her geçen gün artarken yaz aylarının da yaklaşmasıyla sivrisineklerinde yavaş yavaş ortaya çıktığı günleri yaşıyoruz. Vatandaşlar ise Corona virüs salgının ciddi boyutlara ulaştığı bu dönemde sivrisineklerle bu virüsün daha da yaygınlaşmasından endişe duyuyor. Peki Corona virüs sivrisineklerden bulaşır mı? Yaz ayları Corona virüs için tehlikeli mi? İşte Corona virüsle ilgili detaylar haberimizde…

CORONA VİRÜS NEDİR?

İlk kez 1960’lı yıllarda görülen corona virüs, aralık ayında Çin’in Wuhan bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Tam olarak hastalığın kaynağının ne olduğu ise bilinmese de hayvanlardan insanlara bulaştığı biliniyor. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 çeşitte kendini belli eden hastalık SARS ve MERS virüsüyle aynı grupta yer alıyor. Grip ve soğuk algınlığına benzer bir tablo seyreden hastalıkta insana bulaşan virüs, mutasyona uğruyor ve insanlar arasında hızla yayılıyor.

CORONA VİRÜS’ÜN BELİRTİLERİ NELER?

Corona virüs şu belirtileri gösteriyor: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık.

100’ün üzerinde çeşidi bulunan Corona virüs, yakın temasla bulaşan ve genellikle soğuk algınlığıyla atlatılabiliyor. Hayvanlarda enfeksiyona yol açan virüs, mutasyona uğradıktan sonra sadece üst solunum yolunda değil, akciğere de inebilme becerisi kazandı. Virüsün akciğere inmesi zatürreye neden olurken bu hastalar da çok daha ağır bir tablo seyretmektedir.

CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Corona virüs, grip benzeri hapşırık, öksürük sonucu havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşmaktadır. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaşabilmektedir.

CORONA VİRÜS’TEN NASIL KORUNULUR?

Virüs’ten korunma yolları gripten korunma yollarına benzerlik göstermektedir. En önemli husus ise el temizliğidir. Kalabalık yerlerde bir yere dokunulduysa el, göz, burun ve ağıza götürülmemeli. El temizliği için alkol bazlı antiseptikler kullanılabileceği gibi hastalık sonrası el yerine bir kağıt mendile hapşırmak ve öksürmek önemlidir. Mendil yoksa kollardan birinin iç kısmı kullanılmalıdır.

CORONA VİRÜS SİVRİSİNEKLERLE YAYILACAK MI?

Dünya Sağlık Örgütü, sivrisineklerin ve kenelerin tüm virüs tiplerini taşıyamadığının altını çiziyor.

Bugüne kadar sivrisinekler ve keneler tarafından insanlara koronavirüs bulaştırıldığına dair hiçbir bilgi olmadığına dikkat çeken CDC, koronavirüsün sivrisinek veya kene yoluyla bulaşabilmesi için öncelikle virüsün sivrisinek ve kenelerin içerisinde çoğalabilmenin yolunu bulmuş olması gerektiğini vurguluyor.

Elbette bu konuyla ilgili laboratuvar testleri halen devam ediyor. Fakat sivrisineklerin bir hastalığın taşıyıcı olmasıyla ilgili değişkenlerin çokluğu nedeniyle bu konuda bir laboratuvar sonucu elde etmenin uzun zaman alacağı da belirtiliyor. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün kesin olarak söylediği şey, sivrisinek ve kenelerin koronavirüs çeşitlerinin hiçbirini bugüne kadar herhangi bir insana bulaştırdığına dair bir vaka örneği bulunmuyor.