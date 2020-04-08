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Koronavirüs New York'ta 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldı

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:39
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Koronavirüs New York'ta 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldı

Vali Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta son 24 saatte rekor sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 401 bin 166 kişide Kovid-19'a rastlandı, 12 bin 936 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
New YorkKoronavirüsCovid-19
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