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Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü

29 yaşındaki kadın koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığın bıraktığı izler sonrası dehşete düştü. Vücudunun her yerinde ve yüzünde kurdeşen ortaya çıkan Doorae Shin, yaşadıklarını anlatıp, hastalık sürecinde vücudunun nasıl göründüğünü sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın ''Beni bu şekilde görenler belki aşı olmaya ikna olur'' diyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:23
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Koronavirüs oldu, kurdeşen döktü

ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan Doorae Shin, koronavirüsün ciddiyeti karşısında şoke oldu ve bu ayın başlarında virüse yakalandıktan sonra 10 gün boyunca amansız semptomlarla mücadele etti.

''KEŞKE AŞI OLSAYDIM''

Covid'e yakalanırsa sadece hafif semptomlar yaşayacağını düşünen ve aşı olmamaya karar veren Shin, ''29 yaşındayım, veganım, içki içmiyorum ve sağlıklı besleniyorum. Tüm bunlar nedeniyle güçlü olduğumu düşündüm ve aşı olmak istemedim. Ancak yaşadığım acı nedeniyle keşke aşı olsaydım diye düşünüyorum. Yüzüm, bacaklarım, kollarım ve gövdemde ağrılı kurdeşenler çıktı. Vücudum tanınmaz haldeydi. Yoğun baş ağrıları, yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık, şiddetli öksürük ve boğaz ağrısı yaşadım. Sağlığını ciddiye alan biri olarak söylemeliyim ki Covid sağlıklı insanlar için bile gerçekten kötü'' diyerek vücudundaki yara izlerini gösterdi.

Bunları yayınlamadaki amacının herkesin görmesi olduğunu söyleyen genç kadın, ''Benim bu durumumu görürlerse onları belki aşı olmaya ikna edebilirim'' diyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKurdeşen
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