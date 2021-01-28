Koronavirüs salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün raporuna göre 2020 yılında işsizlik rakamları, ülkede ekonomik krizin yaşandığı 2012'den bu yana en kötü veriler oldu. Ülkede 2019 yılında yüzde 13,96 olan işsizlik oranı salgının başladığı 2020'de yüzde 16,13'e yükseldi.

İSTİHDAM ARTIŞI 7 YIL SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

İstihdam artışı 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüşe geçerken, 813 bin 600 kişinin işini kaybettiği 2012'den sonraki en büyük düşüş geçen yıl kaydedildi. İspanya'da 2020 yılı sonu itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 719 bin 800 oldu.

755 BİN KİŞİYE DESTEK YAPILIYOR

Ayrıca hükümetin 31 Mayıs'a kadar uzattığı, Türkiye'deki "Kısa Çalışma Ödeneği" benzeri, "ERTE" adlı uygulamadan mevcut durumda 755 bin 613 işçi kişi faydalanıyor.

DESTEĞİN SONA ERMESİYLE İŞSİZLİK DAHA DA ARTACAK

İspanya Merkez Bankası, ERTE'nin sona ermesiyle birlikte ülkedeki işsizlik oranının 2021 yılı sonunda yüzde 20,5'e kadar çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

İspanyol ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm sektörü Kovid-19'un etkisiyle durma noktasına gelirken, 2020'de turist sayısı ve turizm geliri bir yıl öncesine oranla yüzde 85'ten fazla düşüş kaydetmişti.