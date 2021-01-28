Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Koronavirüs salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

Koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini en güçlü yaşayan ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında 527 bin 900 kişi işinden oldu ve işsizlik oranı yüzde 16,13'e yükseldi.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:49
235 Okunma
Koronavirüs salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün raporuna göre 2020 yılında işsizlik rakamları, ülkede ekonomik krizin yaşandığı 2012'den bu yana en kötü veriler oldu. Ülkede 2019 yılında yüzde 13,96 olan işsizlik oranı salgının başladığı 2020'de yüzde 16,13'e yükseldi.

İSTİHDAM ARTIŞI 7 YIL SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

İstihdam artışı 7 yıl aradan sonra ilk kez düşüşe geçerken, 813 bin 600 kişinin işini kaybettiği 2012'den sonraki en büyük düşüş geçen yıl kaydedildi. İspanya'da 2020 yılı sonu itibarıyla işsiz sayısı 3 milyon 719 bin 800 oldu.

755 BİN KİŞİYE DESTEK YAPILIYOR

Ayrıca hükümetin 31 Mayıs'a kadar uzattığı, Türkiye'deki "Kısa Çalışma Ödeneği" benzeri, "ERTE" adlı uygulamadan mevcut durumda 755 bin 613 işçi kişi faydalanıyor.

DESTEĞİN SONA ERMESİYLE İŞSİZLİK DAHA DA ARTACAK

İspanya Merkez Bankası, ERTE'nin sona ermesiyle birlikte ülkedeki işsizlik oranının 2021 yılı sonunda yüzde 20,5'e kadar çıkabileceği tahmininde bulunuyor.

İspanyol ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm sektörü Kovid-19'un etkisiyle durma noktasına gelirken, 2020'de turist sayısı ve turizm geliri bir yıl öncesine oranla yüzde 85'ten fazla düşüş kaydetmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü seçildi
Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan Almanya'da Göttingen Üniversitesi Rektörü seçildi
Sanders'ın oyuncağına 150 bin lira
Sanders'ın oyuncağına 150 bin lira
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim