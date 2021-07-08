Koronavirüs salgınında 'Lambda mutasyonu'nda dikkat edilecek üç belirti

İlk kez Güney Amerika'da Peru'da ortaya çıkan ve 30'dan fazla ülkeye yayılan 'Lambda mutasyonu'nun daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

İngiliz araştırmacılar, Peru'daki vakaların yüzde 80'nini oluşturan mutasyonun en belirtin üç belirtisini açıkladı. Buna göre düşmeyen ve dirençli 38 dereceden yüksek ateş, tat ve koku duyusunda kayıp ile şiddetli öksürük bu mutasyonun en belirgin özelliklerini yansıtıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Lambda'nın 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnç'e yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığı da açıkladı.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, laboratuvar çalışmalarında, mRNA aşıları tarafından tetiklenen antikorların Lambda varyantına karşı işe yaradığını tespit etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Türkiye'de yaygın olarak kullanılan BioNTech ile Moderna aşılarının mutasyonu kesinlikle engellediği anlamına gelmiyor. Fakat bilim insanları mRNA temelli bu aşıların işe yaradığı konusunda kendilerinden emin.

Araştırmacılar, Lambda varyantı örneklerini aşının sağladığı antikorlar ve deneysel tedavilerde kullanılan güçlü ilaçlar karşısında test etti.

Lambda varyantı MRNA temelli aşılar tarafından üretilen antikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu direncin enfeksiyona karşı korumada ciddi bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadığını ortaya koydu.