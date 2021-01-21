Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 97 milyon 592 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 90 bini, iyileşenlerin sayısı 70 milyon 97 bini geçti. Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 43 bini, Hindistan'da 10 milyon 623 bini, Brezilya'da 8 milyon 639 bini ve Rusya'da 3 milyon 655 bini aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki ilk gününde, federal bina ve yerleşkelerde Covid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan karara imza attı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan Covid-19 testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19'un mutasyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ülkede, seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları, salgının etkisiyle Ocak-Eylül 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı. Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise salgına ilişkin kısıtlamaların süresinin 14 Şubat’a kadar uzatılmasının ilk çeyrekte ekonomiyi durgunlaştıracağını bildirdi.

Fransa

Fransa’da Ulusal Meclis, salgın nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran’a kadar uzatılmasını onayladı.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 3 öğretmenin Covid-19 önlemleri kapsamında sınıfta maske kullanma zorunluluğuna karşı çıktıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İngiltere

İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi, salgının ekonomik etkileri nedeniyle borçlanmak zorunda kaldı.

Macaristan

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkedeki yetkili kurumların Covid-19'a karşı AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay verdiğini açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ülkelerindeki mülteci ve göçmenlerin salgına karşı daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu.

AB liderleri bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi ve salgının yayılmasına karşı önlemler gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplandı.

İsrail

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vakaların önceki aya oranla oldukça yüksek çıkması dikkati çekiyor.

Tacikistan

Tacikistan'da, salgın nedeniyle ibadete kapatılan camilerde, yaklaşık 9 aylık aradan sonra, 1 Şubat'tan itibaren yeniden toplu namaz kılınabilecek.

Çin

Çin'de "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 günde negatif Covid-19 testi bildirme zorunluluğu getirildi. Çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulayacağını açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler, 31 Ocak'a kadar uzatılırken; diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Şili, Nepal

Şili, Çin'in Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısı CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin verdi. Nepal Sağlık Bakanı Hridayesh Tripathi, Hindistan tarafından hediye olarak gönderilen AstraZeneca-Oxford Üniversitesi aşısının öncelikli olarak sağlık personeline uygulanacağını belirtti.

Libya, Pakistan

Libya'da tüm okulların 6 Şubat'a kadar kapatılmasına karar verildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin’in, bu ayın sonuna kadar Pakistan’a 500 bin doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını ve bundan ücret almayacağını bildirdi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, aşı programı kapsamında sağlık ve kamu çalışanlarının nisana kadar aşılanmasının ardından mayıs başında halka yönelik aşılamaya başlamayı umut ettiklerini söyledi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı, başkent Kahire'deki Acuze ve Nebile hastanelerindeki sağlık personeline bugün Kovid-19 aşısı yapıldığını duyururken, ülkedeki Daru'l İfta (Fetva Kurumu) artan vaka sayısı nedeniyle aşı yaptırmanın "vacip" olduğu yönünde fetva yayımladı. Mısır'da salgında yaşamını yitiren doktor sayısı ise 333'e yükseldi.

Afrika, Lübnan

Afrika'da vakalarda görülen ölüm oranları, küresel ortalamanın üzerine çıktı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, dünyada Covid-19 vakalarındaki ölüm oranının ortalama yüzde 2,2, kıtada ise yüzde 2,5 olduğunu belirtti. Lübnan makamları, salgına karşı 14 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle başlattığı OHAL uygulamasını 2 hafta daha uzattığını duyurdu.